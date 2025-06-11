بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن تهنئ النشامى بتأهلهم التاريخي إلى نهائيات كأس العالم 2026

3 دقائق ago
أورنج الأردن تهنئ النشامى بتأهلهم التاريخي إلى نهائيات كأس العالم 2026

وطنا اليوم:صرّحت أورنج الأردن عن فخرها واعتزازها بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم– النشامى لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، باعتباره إنجازاً وطنياً يرسّخ العزيمة الأردنية ويُشكّل محطة مشرّفة في مسيرة الرياضة الأردنية، ويمثل لحظة تاريخية تعبّر عن الفخر والاعتزاز في مختلف أرجاء المملكة، بالتزامن مع احتفالات الشعب الأردني ومؤازرته الحماسية في الملاعب.
ويأتي هذا التأهل التاريخي في ظلّ المتابعة الملكية السامية والداعمة، التي كان لها بالغ الأثر في تحفيز النشامى ورفع معنوياتهم، إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الأردني لكرة القدم في تطوير اللعبة وتهيئة بيئة احترافية حاضنة للمواهب، والدور المشرّف الذي قدّمه لاعبو المنتخب بمساندة الجهازين الفني والإداري، بدعم الجماهير الأردنية الوفية التي كانت على الدوام شريكاً في الإنجاز.
وأطلقت أورنج الأردن سلسلة من المبادرات في هذا الإطار، منها إنتاج وإطلاق أغنية وطنية خاصة دعماً للنشامى بعنوان “دايماً معاك يا بلادي”، من كلمات وألحان ناصر بشير ويزن الروسان، وتوزيع الموسيقي ناصر البشير، بصوت الأردن الفنان عمر العبداللات، وذلك في إطار شراكتها مع نجمي كرة القدم الأردنية موسى التعمري ويزن النعيمات. وأكدت أورنج الأردن أن هذه المبادرات تتناغم مع شعارها “دايماً معك”، وتعكس إيمانها العميق بأهمية تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة التقدّم والإنجاز.
ونظّمت أورنج الأردن فعالية جماهيرية مجانية في البوليفارد – العبدلي لمتابعة المباريات الحاسمة أمام كل من عُمان والعراق ضمن التصفيات، وذلك عبر شاشة عملاقة وسط أجواء تفاعلية مفعمة بالحماس. وشهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً من الحضور ضمن منطقة تشجيعية خاصة اشتملت على أنشطة ترفيهية وتوزيع الأعلام الأردنية، في مشهد عكس روح الانتماء الوطني.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.

 

https://we.tl/t-FvQSL2aFxo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

شاهد : العيسوي يطمئن على صحة الكاتب أبو رمان

19:23

إدارة أمن الجسور تسهل إجراءات عودة 6500 حاج فلسطيني

19:17

إدراج رياضيات الأعمال في المناهج الثانوية الأردنية

19:13

46 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة في 7 أسابيع

19:06

أبو صعيليك : الحكومة مهتمة برقمنة جميع خدماتها

16:55

المجلس القضائي.. تقليص مدة التقاضي ورفع كفاءة الأداء

16:52

فريق جامعة البترا يحصد المركز الثاني في هاكاثون IEEE لنماذج الذكاء الاصطناعي

16:15

الأردن يدين القصف الإسرائيلي على محيط المستشفى الميداني في جنوب غزة

16:12

أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

16:10

أسرة جامعة البترا تتبادل التهاني بعيد الأضحى وتأهل المنتخب

16:07

الرياضه والاستثمار الرياضي وبيئه الاستثمار في الاردن

15:54

وصول دفعة جديدة من أطفال قطاع غزة لتلقي العلاج في الأردن

وفيات
وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025وفيات السبت 7-6-2025وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025