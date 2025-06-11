شراكة استراتيجية بين “فيلادلفيا” و”الثقافي الصيني” لتأهيل وتمكين طلبتها في اللغة والثقافة الصينية

وطنا اليوم:في خطوة تعكس التزامها بتعزيز التفاهم الثقافي والانفتاح على الحضارات العالمية، وقّع معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا والمركز الثقافي الصيني في عمّان اتفاقية تعاون مشتركة.

ونصّت الاتفاقية، التي وقّعتها عن الجامعة المديرة الصينية للمعهد د.تسوي ينيان، والمديرة الأردنية للمعهد د.ديما الملاحمه، وعن المركز الثقافي الصيني المستشارة الثقافية شي واي، على تعزيز الشراكة الأكاديمية والثقافية بين الجانبين، من خلال توفير فرص تدريب وتوظيف لطلبة المعهد وقسم اللغة الصينية وآدابها في جامعة فيلادلفيا، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات لغوية وثقافية مشتركة تُعرّف الطلبة بالثقافة الصينية وتعمّق فهمهم للغة في سياقاتها الحياتية والثقافية.

وتأتي الاتفاقية، التي حضر توقيعها كادر معهد كونفوشيوس في فيلادلفيا وكادر المركز الثقافي الصيني، تأتي في إطار سعي الجامعة إلى فتح آفاق جديدة لطلبتها، ورفدهم بالمهارات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى ترسيخ التبادل الثقافي بين الأردن والصين، من خلال توفير بيئة تعليمية محفّزة تسهم في تطوير مهارات الطلبة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعبين