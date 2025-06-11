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التعليم العالي تعلن عن منح باكستانية لدرجة البكالوريوس

دقيقة واحدة ago
التعليم العالي تعلن عن منح باكستانية لدرجة البكالوريوس

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية لدرجة البكالوريوس، مقدمة من جامعة الإدارة والتكنولوجيا (University of Management and Technology) في جمهورية باكستان، للعام الجامعي 2025-2026.
وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، أوضحت الوزارة أن المنح تغطي ما نسبته 90 بالمئة من الرسوم الدراسية، وتشمل تخصصات أكاديمية متنوعة.
ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في الاستفادة من هذه المنح إلى زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة: (www.umt.edu.pk)، لتعبئة نموذج الطلب والاطلاع على جميع التفاصيل، بما في ذلك التخصصات المتاحة وشروط القبول.

واشترطت الوزارة ما يلي: أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة، وتقديم إثبات كفاءة في اللغة الإنجليزية من خلال أحد الامتحانين الدوليين: (TOEFL) أو (IELTS)، والالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
وأكدت الوزارة أهمية التقيد بالشروط والتعليمات الواردة، مشيرة إلى أن هذه الفرصة تندرج ضمن جهودها لتعزيز فرص التعليم العالي للطلبة الأردنيين على المستوى الدولي


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