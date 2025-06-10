بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

جمعية مؤسسة حسن إسميك الخيرية توزع 1000 أضحية على أكثر من 4000 عائلة بمناسبة عيد الأضحى

29 ثانية ago
جمعية مؤسسة حسن إسميك الخيرية توزع 1000 أضحية على أكثر من 4000 عائلة بمناسبة عيد الأضحى

وطنا اليوم:بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضمن الجهود السنوية التي تبذلها جمعية مؤسسة حسن اسميك الخيرية (مجلس قلقيلية) في خدمة المجتمع المحلي، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، قامت الجمعية بتوزيع 1000 أضحية على أكثر من 4000 عائلة مستحقة في المنطقة.

وقالت المدير العام لجمعية مؤسسة حسن إسميك الخيرية (مجلس قلقيلية) سعادة السيدة ميادة شريم، أن جهود الجمعية الخيرية مستمرة لتحقيق الهدف النبيل الذي كان يشكل الأساس المتين لتأسيس الجمعية، التي تعد اليوم ضمن كبرى الجمعيات الخيرية في الأردن.

وأضافت شريم أن الجمعية التي أسست عام 2016 بمبادرة ودعم سخيين من السيد حسن عبدالله اسميك، تسير وفق رؤية سيد البلاد وولي عهده الأمين في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وتجسيد مبادئ التعاون المجتمعي، وفق مسح ميداني يجريه فريق متخصص تابع لكادر الجمعية.
وأكدت شريم : “نؤمن أن الخير إذا عُمِّم.. عُظِّم وأن الفرحة الحقيقية في العطاء الذي يلامس القلوب، ولهذا فإننا نواصل عملنا الخيري بكل حب، وذلك هو نهجنا الذي لا نبتغي منه سوى رضى الله تعالى وسعادة المنتفعين من الجمعية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:40

سوريا: ضوابط جديدة لملابس الرجال والنساء في الشواطئ والمسابح

19:30

اضطرابات لوس أنجلوس.. هل هي معركة أرادها ترامب من أجل التشريع الكبير

19:23

الشوبكي: زيارة الرئيس اللبناني إلى الأردن فرصة استراتيجية لتفعيل تصدير الطاقة

19:10

الأردن يعرب عن تعازيه وتضامنه مع النمسا

19:06

بريطانيا وأربع دول أخرى تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

16:59

لقاء أخوي يلامس القلوب… العراق والأردن يجددان عهدهما في لحظة محبة وتاريخ مشترك برعاية كتلة حزب عزم النيابية

16:57

غريتا تونبرغ: إسرائيل خطفتنا في المياه الدولية

16:53

شاهد بالصور : أفراح آل الأفغاني

16:14

الملك يؤكد اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجاهزيتهم لحماية الوطن

15:58

من تونس لرفح.. قافلة الصمود تستعد لفك الحصار عن غزة

15:48

78 ألف سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم

15:42

شريم : في يوم الجيش.. نقدم اعتزازنا وفخرنا بما يقدمه جيشنا محليًا وعربيًا ودوليًا

وفيات
وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025وفيات السبت 7-6-2025وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025وفيات الخميس 5-6-2025