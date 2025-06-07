نقيب المخابز: لا مخالفات في أول أيام العيد

وطنا اليوم:أكد نقيب أصحاب المخابز، عبدالاله الحموي، أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى أو مخالفات من قبل المواطنين أو من الجهات الرقابية على المخابز خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الأمور سارت بسلاسة والتزام.

وأوضح أن الإقبال على المخابز كان ضعيفًا جدًا مقارنة بعيد الفطر، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها طبيعة عيد الأضحى باعتباره “عيد الأضاحي”، ما يقلل من الاعتماد على شراء الخبز والمخبوزات الجاهزة.

كما أشار إلى أن عطلة العيد الطويلة هذا العام، والتي امتدت إلى ستة أيام، دفعت العديد من المواطنين إلى السفر وقضاء الإجازة خارج أماكن سكنهم، الأمر الذي أثر بشكل واضح على حركة الشراء، خصوصًا في ما يتعلق بالمخبوزات والحلويات