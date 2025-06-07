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أبو عبيدة: تحذير عاجل.. الاحتلال يحاصر مكانا يوجد فيه أسير صهيوني

36 ثانية ago
أبو عبيدة: تحذير عاجل.. الاحتلال يحاصر مكانا يوجد فيه أسير صهيوني

وطنا اليوم:قال الناطق العسكري باسم عز الدين القسام أبو عبيدة انه تحذير عاجل لمن يهمه الأمر بأن قوات الاحتلال تحاصر مكانا يوجد فيه الأسير الصهيوني متان تسنغاوكر
واكد انه نؤكد بشكل قاطع أن العدو لن يتمكن من استعادة الأسير تسنغاوكر حيا
وبين انه في حال مقتل الأسير تسنغاوكر خلال محاولة تحريره فإن جيش الاحتلال سيكون المتسبب في ذلك
واضاف انه حافظنا على حياة الأسير تسنغاوكر مدة عام و8 أشهر وقد أعذر من أنذر


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