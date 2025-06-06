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المعايطة يؤكد ضرورة استمرار الخدمات الأمنية والإنسانية خلال العيد

8 ثواني ago
المعايطة يؤكد ضرورة استمرار الخدمات الأمنية والإنسانية خلال العيد

وطنا اليوم:هنأ مدير الأمن العام، اللواء عبيد الله المعايطة، منتسبي مديرية الأمن العام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ناقلاً لهم تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزاز جلالته بجهودهم المبذولة خدمةً للوطن والمواطن.
وشارك اللواء المعايطة مرتبات المديرية صلاة العيد، مؤكداً أهمية المضي في تنفيذ محاور الخطة الأمنية والإنسانية والمرورية الشاملة التي تم وضعها خلال عطلة العيد، لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير بيئة آمنة تتيح لهم قضاء أيام العيد في أجواء من الطمأنينة.
ووجه اللواء المعايطة إلى ضرورة مواصلة تقديم الدعم والإسناد لمختلف الوحدات الأمنية الميدانية خلال أيام العيد، وبما يكفل استمرار تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والمقيمين في جميع المجالات الأمنية والإنسانية والمجتمعية والبيئية، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة في هذا المجال.


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