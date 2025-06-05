الملك ورئيس وزراء إسبانيا يشهدان توقيع إعلان مشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية

وطنا اليوم:شهد جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد، الخميس، التوقيع على إعلان مشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وإسبانيا.

ويهدف هذا الإعلان إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى استراتيجي في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والدفاعية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم إضافية للتعاون في قطاع الزراعة، واتفاقية تسليم الأشخاص.

وأكد جلالة الملك خلال مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء الإسباني، أن توقيع هذه الاتفاقيات سيعزز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، مبينا أهمية إدامة التنسيق والبناء على العلاقات التاريخية والاحترام المتبادل والسعي لتحقيق السلام والاستقرار.

وأعرب جلالته عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه إسبانيا للمملكة في إطار الخدمات المقدمة للاجئين، ودعم جهود التحديث الاقتصادي والإداري، مشيرا إلى أهمية تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية.

وبالحديث عن المستجدات في المنطقة، ثمّن جلالة الملك مواقف إسبانيا والمواقف الأوروبية الداعية لوقف الحرب على غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع.

ولفت جلالته إلى أهمية قرار إسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في سبيل تقديم المزيد من الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار جلالة الملك إلى أن العمل جار لكسب الدعم الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، مؤكدا أن إسبانيا لطالما كانت صوتا للمنطق والحكمة.

وحذّر جلالته من خطورة الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة، وفقا لحل الدولتين.

من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء الإسباني أهمية جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، من أجل أن يعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، لافتا إلى دور الأردن المحوري في دعم الفلسطينيين.

وأضاف أنه لا بد من إنهاء الحرب على غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء.

وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفيرة الأردن لدى إسبانيا رغد السقا.