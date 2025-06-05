بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

بينها دول عربية.. ترامب يحظر دخول مواطني عدة دول إلى الولايات المتحدة

41 ثانية ago
بينها دول عربية.. ترامب يحظر دخول مواطني عدة دول إلى الولايات المتحدة

وطنا اليوم _أفادت قناة “سي بي إس” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مساء اليوم قرارا بحظر دول معينة من دخول الولايات المتحدة.

ويفرض قرار ترامب قيودا صارمة ويحد من دخول مواطني 12 دولة، هي: أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية، وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

 

كما يفرض قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول وهي: بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

 

ويأتي الحظر عقب هجوم كولورادو الذي نفذه مواطن مصري دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية عام 2022، لكنه بقي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

 

وأسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 67 و88 عاما، بينهم حالة حرجة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:28

مكتب نتنياهو يشكر الولايات المتحدة على موقفها الأخير

02:49

الأردن وعُمان… أخوّة راسخة وعلاقات متينة

02:45

الإشاعة… أسلاك شائكة

01:02

إطلاق فعاليات “شهر الموسيقى” في عدد من المحافظات

23:45

سهم “الفوسفات” يقود تداولات بورصة عمّان بارتفاع لافت بنسبة 2.22%

22:27

6 شباب أردنيين يمثلون المملكة في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بالإمارات

21:38

الهوية الوطنية تبدأ من العقل… رسالة سمو ولي العهد للأردنيين

21:28

الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للأسمدة تزور شركة البوتاس العربية كلاين: “البوتاس العربية” لاعب رئيسي في منظومة الأمن الغذائي العالمي

21:19

العقيد محمد زهير العابد… مبارك الترفيع والثقة الملكية

20:47

تحذير لأطباء جراحة العظام في الأردن

20:34

ولي العهد يقلد ضباطًا في الكتيبة 101 برتبهم الجديدة

20:26

من غسل الصحون إلى قيادة إنستغرام.. حكاية آدم موسيري الملهمة

وفيات
وفيات الاربعاء 4-6-2025وفيات الثلاثاء 3-6-2025شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة اللهوفيات الاثنين 2-6-2025الحاج موفق حمدان ابراهيم الردايدة في ذمة الله