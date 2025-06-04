إطلاق فعاليات “شهر الموسيقى” في عدد من المحافظات

وطنا اليوم -في إطار جهودها لتعزيز النشاط السياحي والثقافي في المملكة، أعلنت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة عن انطلاق فعاليات “شهر الموسيقى” والتي ستُقام في عدد من المواقع الأثرية والساحات العامة في مختلف محافظات المملكة.

وتهدف المبادرة إلى تحويل المدن الأردنية إلى منصات نابضة بالحياة الموسيقية، من خلال تقديم عروض موسيقية حيّة تعكس التنوع الثقافي والموسيقي المحلي والعالمي، وتُسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية والخارجية.

وتشمل الفعاليات التي تستمر طيلة الشهر عروضًا موسيقية مجانية في الشوارع والساحات العامة والمواقع التراثية، بمشاركة فرق فنية محلية وعربية وعالمية. وسيتم تنظيم عدد من الحفلات التي تتطلب تسجيلًا مسبقًا لضمان التنظيم والسلامة العامة.

ويأتي “شهر الموسيقى” انسجامًا مع رؤية الأردن في تعزيز الفنون كجزء من تجربة الزائر، ودعم الإبداع المحلي، وإبراز الأردن كوجهة سياحية وثقافية متكاملة.

ودعت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة المواطنين والزوار إلى متابعة التفاصيل اليومية للفعاليات عبر منصة Jordan Calendar، والمشاركة في هذا الحدث الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة علما ان التذاكر مجانية .