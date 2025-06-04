الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تنظم حملة التبرع بالدم

وطنا اليوم – نظمت الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا حملة التبرع بالدم للهيئات الاكاديمة والادارية والطلابية بالتعاون مع مديرية بنك الدم في وزارة الصحة في رحاب الكلية ، وقد شهدت الحملة تفاعلاً واسعاً مع إقبال لافت على تلبية النداء ، وتاتي هذه الحملة بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 79

واكد الدكتور ايمن مقابلة عميد الكلية ان هذه الحملة جاءت ضمن جهود الكلية المستمرة لخدمة المجتمع المحلي في إطار برامج استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية وتنمية روح المشاركة ونشر ثقافة التبرع بالدم لما لها من رسالة انسانية سامية لدى اسرة الكلية ، كما ركزت الكلية فيها على دعم أهداف العمل التطوعي ، وتجسد روح التكافل الاجتماعي ومد يد العون للمرضى والمحتاجين.

ووجه الدكتور عميد الكلية الشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاح الحملة مديرية بنك الدم ممثلة بالدكتور علاء سلامة مدير المديرية ، وكادر الحملات الخارجية في المديرية واسرة الكلية.