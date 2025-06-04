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الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع جمعية آفاق لدعم الطالب المحتاج والمتعثر

4 يونيو 2025
الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع جمعية آفاق لدعم الطالب المحتاج والمتعثر

وطنا اليوم – وقع الدكتور ايمن مقابلة عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا والسيد خلدون محمد عسفا مدير جمعية آفاق الخيرية للتعليم مذكرة تفاهم وتعاون بين الكلية والجمعية التي تعنى بدعم الطالب الجامعي المحتاج والمتعثر .
وانطلاقاً من مبدأ التعاون والشراكة بين الكلية والجمعية ، للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع الأردني تحقيقاً لمبدأ التشاركية في تحمل المسؤولية المجتمعية ، وبهدف دعم الطلاب الراغبين الالتحاق بالكلية وتجاوباً مع ظروفهم المالية فقد تم الاتفاق بين الفريقين ، بان تقوم الجمعية بدعم الطلبة المحتاجين والمتعثرين الراعبين بالدراسة في الكلية ، والذين هم على مقاعد الدراسة ، والطلبة الذين انهوا دراستهم في الكلية ولم يتمكنوا من الحصول على شهاداتهم بسبب أوضاعهم المالية ، وذلك من خلال تقديم القروض الحسنة والمساعدات لهم بدون أي فوائد مالية على قيمة القرض.


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