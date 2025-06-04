بالتزامن مع رؤيتها قيادة المستقبل .. أورنج الأردن ترعى قمة GWTS 2025

وطنا اليوم:قدّمت أورنج الأردن رعايتها للقمة العالمية لدور المرأة في التكنولوجيا والتحول الرقمي (GWTS 2025)، الذي عقد تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، وبمشاركة نخبة من القيادات والخبراء وصنّاع التغيير من الأردن والمنطقة.

وتأتي هذه الرعاية لتعكس التزام أورنج الأردن العميق برؤية “قيادة المستقبل”، وتبنيها لاستراتيجية مستدامة للمسؤولية المجتمعية والتي تتمحور حول الشمول الرقمي، التعليم الرقمي، وريادة الأعمال، مما يعزز دورها الريادي في دفع عجلة الابتكار التقني وتعزيز الشمول المالي وبناء منظومة رقمية أكثر تنوعاً وشمولاً.

كما شاركت الرئيس التنفيذي ل Orange Money المهندسة هبة الشريف، كمتحدثة ضمن فعاليات القمة، حيث ألقت الضوء على تجربتها القيادية ودور أورنج الأردن في تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشمول المالي وتدعم حضور المرأة في قطاع التكنولوجيا. وأكدت الشريف على التزام الشركة بتمكين المرأة اقتصادياً من خلال تقديم خدمات مالية رقمية أكثر شمولاً وسهولة، تتيح لفئات أوسع من المجتمع، وبالأخص السيدات، الوصول إلى أدوات مالية آمنة وفعالة تعزز استقلاليتهن وقدرتهن على النمو.

وتواصل أورنج الأردن جهودها لتمكين مختلف فئات المجتمع من خلال التكنولوجيا، عبر مبادراتها الرقمية وبرامجها المجتمعية التي تواكب احتياجات المستقبل، كما تكرّس الشركة خبرتها وريادتها الرقمية لدعم الشابات والشباب وتحقيق أثر إيجابي مستدام في المجتمع الأردني.

ومن الجدير ذكره أن هذه القمة تعد منصة دولية تهدف إلى تمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا، وتعزيز حضورها وتأثيرها في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية (Fintech)، وريادة الأعمال، من خلال تبادل المعرفة وبناء شبكات تواصل فاعلة تساهم في تعزيز التنوع داخل القطاع التقني العالمي.

نبذة عن Orange الأردن

شركة أورنج الأردن، التي تضم أكثر من 1800 موظف فيما يقارب 300 متجر وموقع في جميع أنحاء المملكة، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.6 مليون زبون في الأردن.

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم. حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة ” قيادة المستقبل”، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ، والبيئة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).