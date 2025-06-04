ترفيعات في الامن العام .. 22 إلى رتبة عميد و69 إلى عقيد (اسماء)

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية، الأربعاء ، بترفيع عدد من ضباط الأمن العام إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في خدمة الوطن.

وشملت الترقيات ضباطًا، حيث تم ترفيع مجموعة من العقداء إلى رتبة عميد، ومجموعة من المقدمين إلى رتبة عقيد.

الضباط المرفعون إلى رتبة عميد:

صايل تركي محمد الطراونة

أنور عليان رضوان خرابشة

علاء الدين بهجت مصطفى أبو رمان

مروان عمر عيسى عياصرة

محمود أحمد محمد النعامنة

محمود عبد الكريم أحمد عقيل

هيثم سلطان أحمد العزام

رائد شحادة محمود العساف

عواد صياح سالم الشرفات

أيمن إبراهيم عبد المهدي الصرايرة

عادل عبد الرزاق خليل أبو حجر

غازي محمد عبد الرحمن الرعود

سلطان “محمد علي” مبارك النهار

نذير عبد القادر أحمد الحميمات

رعد أحمد سالم الديات

حسين سالم بركات الطحاطرة

باسم مفلح شاهر السلامة

محمود صالح باير الشياب

طارق محمد حمد جوارنة

محمد خلف مفلح السواعير

موفق مشعل هزيل السنيد

أيمن جبريل سليمان الهباهبة

الضباط المرفعون إلى رتبة عقيد:

ناصر مصطفى محمد النجادات

شادي شكري خليل حداد

حكمت أحمد ربيع الحلالمة

طارق ذيب سالم الجحاوشة

رعد مسلم سلامة عويمر

أيسر إبراهيم طعمة خليفات

أيمن محمد سالم أبو كف

قيس منولي طعمة الخوري

إياد جبر خالد الجبر

فؤاد عمر جميل المعايطة

إبراهيم عارف أحمد الرجوب

عمر محمد عبد الكريم بني مصطفى

عبد العزيز أحمد عواد النمر

يوسف محمد صالح العريمي

علاء حسين توفيق العواودة

جراح عصر بركات الشواهين

عمر قاسم محمد الدروع

محمد محمود علي الدعجة

محمد يوسف فياض بني حمد

إسماعيل محمد إسماعيل فريحات

محمد زهير محمد العابد

حاكم مهدي غصاب السميران

أسامة محمد عبد الحافظ العدوان

بسام علي صالح بني سلامة

محمود حماد أحمد الواكد

حسان عبد الفتاح حسن النجداوي

أيمن محمد عبد الرحمن الخوالدة

أشرف حامد محمد أبو مطر

مجدي إبراهيم محمد أبو بصيلة

ركان نمر بخيت العوايشة

عصام سليمان عبدالله الدبيس

سعيد علي باير مقابلة

عمر سامي محمد بدارنة

غيث بركات محمد الصمادي

أحمد أنور إبراهيم الغنميين

حسن علي عبد أبو حمامة

مؤيد غالب حمود الكفاوين

تيسير خليف أرحيان الحردان

أمجد هايل ضيف الله الحنيطي

علي حسين حسن الكساسبة

علاء فرحان محمود العوران

خالد محمد عبدالله الغنيمات

أكرم علي حمدان الرواحنة

حسان محمد عليان العليمات

زياد ضبعان كساب الزبن

طارق عوض عبد الحميد الوردات

أحمد عطية محمد الزبون

لؤي محمد شاهر الشبلي

عارف عبد الرحمن محمد الشديفات

نذير محمد حسن مقدادي

حمود سويلم فراج الرواجفة

محمد أحمد حسين الحمادين

محمد فرحان سلامة المعايطة

علاء عبد المنعم محمد العساف

إحسان عبد القادر محمد أبو قمر

عبد الرحيم محمد سعيد الرحال

طلال سعود ضيف الله الغرير

خضر محمد علي عبيدات

مدحت محمود أحمد علاونة

محمد أحمد حسن المزايدة

محمد خير رضوان محمد الخليفات

سلطان سامي عبده الست

أنس مشعل نايف البيايضة

أحمد نزال علي الشلول

شادي سالم سليمان الحلو

ثامر علي محمود القباعي

علاء الدين يونس عوض الذبيان

مصطفى حمد مصطفى الخضر

محمد خضر سليمان الحميدات

ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة لتطوير القدرات البشرية في مديرية الأمن العام، بما يعزز من كفاءتها وجاهزيتها لمواجهة التحديات.