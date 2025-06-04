موظفو بنك كابيتال يشاركون في زراعة 1000 شجرة بمناسبة يوم البيئة العالمي‎

وطنا اليوم:ضمن احتفالاته بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسه وفي إطار التزامه بمسؤولياته البيئية والاجتماعية، شارك فريق من موظفي كابيتال بنك في مبادرة لزراعة الأشجار التي نظّمتها الجمعية العربية لحماية الطبيعة ضمن برنامج “القافلة الخضراء”، وذلك في منطقة الجيزة، احتفالاً بيوم البيئة العالمي.

هذا وقد قدم كابيتال بنك رعايته الذهبية لبرنامج “القافلة الخضراء” في حين شارك موظفو البنك في زراعة 1000 شجرة مثمرة في الأراضي التابعة لصغار المزارعين، الأمر الذي يعكس دعم البنك المستمر لمشاريع الجمعية الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء وتعزيز الأمن الغذائي في الأردن.

وبهذه المناسبة، أشارت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو إلى التزام البنك بدعم المبادرات التي تساهم في حماية البيئة وتعزيزها، حيث تعد الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجية البنك، مشيرة إلى أن مشاركة كابيتال بنك في مبادرة زراعة الأشجار بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة تعكس إيمانه بأهمية العمل المشترك لخلق مستقبل أفضل.

وشددت بارطو على أهمية هذه المبادرات في دعم صغار المزارعين وزيادة الرقعة الخضراء، مشيرة إلى أن هذا الالتزام البيئي ليس مجرد واجب، بل هو جزء لا يتجزأ من هوية البنك وقيمه.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة زراعة الأشجار تعتبر جزءاً من برنامج “القافلة الخضراء” الذي أطلقته الجمعية العربية لحماية الطبيعة في الأردن عام 2003 بهدف زيادة الرقعة الخضراء في المملكة وتمكين صغار المزارعين من خلال زراعة الأشجار ذات القيمة الاقتصادية والبيئية والغذائية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، توسيع الرقعة الخضراء، مكافحة التصحر وآثار التغير المناخي، تشجيع المنتج الوطني، التمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المنخفض، وتحسين إدارة الموارد المائية. وقد حقق البرنامج نجاحات ملموسة منها زراعة أكثر من 234.511 شجرة مثمرة حتى نهاية عام 2024، وتحسين الظروف المعيشية لأكثر من 11.125 عائلة.