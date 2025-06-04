طقس لطيف الحرارة اليوم ومعتدل حتى السبت

وطنا اليوم:يكون الطقس اليوم الاربعاء، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الخميس، درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدلًا في اغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما الجمعة والسبت، يكون الطقس معتدلًا في اغلب المناطق، و حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 12،وفي مرتفعات الشراة 24 – 13، وفي مناطق البادية 30 – 14، وفي مناطق السهول 27 – 17، وفي الأغوار الشمالية 34 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 36 – 22، وفي خليج العقبة 37 – 23 درجة مئوية