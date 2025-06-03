مصفاة البترول توقع اتفاقية مع ائتلاف أردني مصري لتنفيذ مشروع تخزين غاز مسال في العقبة بكلفة تتجاوز 15 مليون دينار

وطنا اليوم: أعلنت الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال، إحدى شركات مجموعة مصفاة البترول الأردنية، عن توقيع اتفاقية مع ائتلاف يتكوّن من شركة الخطوط الوطنية الأردنية لتشغيل السفن “JNLSO” وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية المصرية “Petrojet”، لتنفيذ مشروع تصميم وتوريد وبناء مرافق تخزين غاز بترولي مسال في منشآت جنوب العقبة التابعة لشركة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس حسن الحياري، ورئيس هيئة المديرين لشركة الخطوط الوطنية الأردنية لتشغيل السفن “JNLSO وممثل شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية المصرية “Petrojet” و بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحيم البقاعي، ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالكريم العلاوين.

وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية حوالي 15.5 مليوندينار، ويشمل بناء خزانين كرويين لتخزين الغاز البترولي المسال بسعة 2000 طن متري لكل منهما، على أساس مشروع تسليم مفتاح (Turn-Key Job)، وبمدة تنفيذ تبلغ 24 شهراً.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبدالرحيم البقاعي، ، إن هذا المشروع يمثل ترجمة عملية لرؤية الشركة في تعزيز جاهزيتها الفنية والتشغيلية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الغاز البترولي المسال في المملكة، مشيراً إلى أن البنية التحتية لقطاع الطاقة تحتاج إلى استثمارات مستمرة لضمان أمن التزود وكفاءة التوزيع.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية مع ائتلاف أردني مصري يعكس ثقة الشركة بشركائها الإقليميين، ويعزز التعاون العربي في تنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم منظومة الطاقة بكفاءة واستدامة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، أن المشروع يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة متكاملة لتخزين وتوزيع الغاز البترولي المسال، بما يقلل من الكلف التشغيلية المتعلقة بنقل المادة من العقبة إلى مراكز الاستهلاك في المحافظات، ويساهم المشروع في تحقيق أمن التزود لمادة الغاز البترولي المسال ويضمن استمرارية التزويد في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن الشركة ستعمل على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مستفيدة من خبرات التحالف المنفذ، بما يعكس التزام مجموعة مصفاة البترول الأردنية بتطوير قدراتها وتعزيز دورها المحوري في أمن الطاقة الوطني.