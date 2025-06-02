مذكرة نيابية تطالب بتعديل آلية فحص السواقة

وطنا اليوم:وجّه النائبان المهندس حسن الرياطي والدكتورة لبنى النمور مذكرة نيابية إلى وزير الداخلية مازن الفراية حول آلية “فحص السواقة” المعتمدة لمنح رخص القيادة، أشارا فيها إلى وجود ملاحظات وشكاوى لدى المواطنين من الآلية الحالية تشكّل إرهاقا نفسيا وماليا على المتقدّمين للفحص.

وقال النائبان الرياطي والنمور إن العديد من المواطنين أفادوا بتعرّضهم بتعرضهم للرسوب المتكرر، حيث تجاوز بعضهم عشرين محاولة للفحص دون نجاح، رغم تمتعهم بخبرة طويلة في قيادة المركبات.

كما أشار كثيرون إلى أن الرسوب يتم أحيانًا على ملاحظات سطحية لا تؤثر فعليًا على سلامة استخدام الطريق، مما أثار انطباعًا عامًا بأن الفحص قد خرج عن هدفه الأساسي – وهو ضمان السلامة العامة – إلى كونه وسيلة للجباية أو التعقيد غير المبرر.

ودعا النائبان إلى ضرورة اتباع آلية جديدة يتمّ من خلالها إجراء فحص واقعي ومنطقي يعكس المهارات المطلوبة في قيادة المركبة، دون أن يتحول إلى عبء قاسٍ على المواطن أو أداة لزيادة معاناته