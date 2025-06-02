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مهم من التعليم العالي للطلبة الراغبين بالدراسة عبر منصة أدرس في السعودية

2 يونيو 2025
مهم من التعليم العالي للطلبة الراغبين بالدراسة عبر منصة أدرس في السعودية

وطنا اليوم:اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن اللجنة الدائمة للمنح الدراسية لغير السعوديين فتحت باب التقديم لطلاب المنح الخارجية الراغبين بالدراسة في المملكة العربية السعودية من خلال منصة (أدرس في السعودية) في جميع البرامج الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 2025/2026.
واوضحت الوزراة في بيان اليوم الاثنين آلية التقديم من خلال الدخول الى منصة (أدرس في السعودية) من خلال الرابط الالكتروني.
https://studyinsaudi.moe.gov.sa/

وبينت ان موعد التقديم لبرنامج البكالوريوس من تاريخ 1/5/2025 وينتهي بتاريخ 14/6/2025.

وفيما يخص برامج الدراسات العليا من تاريخ 1/5/2025 وينتهي بتاريخ 30/10/2025.
ونوهت الوزارة انه على الطالب التأكد من الاعتراف بالجامعة التي يرغب بالدراسة فيها بالدخول على الرابط التالي لمعرفة أسماء الجامعات السعودية المعترف بها من قبل الوزارة عبر الرابط.
https://rce.mohe.gov.jo/

واشترطت الوزارة الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.


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