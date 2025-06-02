180 طبيب بيطري أردني يشرفون على 4 مسالخ لذبح الهدي في مكة

وطنا اليوم:أكد نقيب الأطباء البيطريين الأردنيين الدكتور أحمد محمد الدحيات، وجود 180 طبيب بيطري أردني يشرفون على أكبر 4 مسالخ لذبح الهدي في مكة المكرمة خلال موسم الحج، تقوم بذبح حوالي 1.2 مليون رأس من المواشي.

وقال، نقابة البيطريين الأردنيين تتوجه في كل عام إلى الديار المقدسة منذ 25 عاماً ، للإشراف على المشروع السعودي المتعلق بمشروع الإفادة من الهدي والأضاحي.

وأضاف أن مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي يعتبر ضخماً من حيث عدد الهدي الذي يتم الإشراف عليه وذبحه ومن ثم توزيعه إلى 27 دولة إسلامية حول العالم، حيث يتلخص دور النقابة في إجازة ذبح هذه المواشي والهدي ومدى صلاحيتها بعد إجراء الفحوصات اللازمة لها.

وبين الدحيات أن الأطباء البيطريين الأردنيين يشرفون أيضاً على مسالخ أخرى يقوم عليها أطباء بطريين غير أردنيين، وعليه فإن الأطباء الأردنيين اليوم باتوا مشرفين على كافة المواشي والهدي التي تذبح في مكة المكرمة خلال موسم الحج.

وأشار إلى أن عمل الأطباء البيطريين الأردنيين يبدأ قبل يوم وقفة عرفة بيوم أو يومين، حيث يتم فحص المواشي والهدي كاملة قبل عملية الذبح، أما العمل الرئيسي فإنه يبدأ يوم النحر (صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك) من الساعة 6 صباحا ويستمر طيلة 3 أيام التشريق، للإشراف على ذبح حوالي 1,2 مليون هدي.

وأكد الدحيات أن الهدي والمواشي المخالفة للشروط يتم استبعادها