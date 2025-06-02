( 13.7 ) ألف متقاعد ضمان جديد خلال خمسة أشهر

وطنا اليوم-كتب الخبير موسى الصبيحي

بلغ عدد متقاعدي الضمان الجدد خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31 – 5 – 2025 حوالي ( 13.7 ) ألف متقاعد جديد، ويشكّل متقاعدو المبكر حوالي (66%) منهم، معظمهم ممّن تم إنهاء خدماتهم من موظفي الحكومة والقطاع العام وإحالتهم قسراً إلى التقاعد المبكر دون طلبهم.!

وبهذا وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه إلى ( 369.7 ) ألف متقاعد.

إن تسارع وتيرة التقاعد المبكر كما ذكرت في منشور الأمس أصبح ظاهرة مقلقة تحتاج إلى دراسة عاجلة، كما تحتاج إلى كوابح في القرارات والسياسات وليس في التشريعات.

ستكشف لنا نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة المنتظر الإفصاح عنها قريباً حجم الخطر المحدق القادم من التقاعد المبكر حين تحوّل إلى ظاهرة، ما يستدعي أن نتحرك فوراًِ بحكمة وحصافة لضبطها.