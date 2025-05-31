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(جماليات الرواية)… كتاب نقدي للدكتور محمد عبدالله القواسمة

دقيقتان ago
(جماليات الرواية)… كتاب نقدي للدكتور محمد عبدالله القواسمة

وطنا اليوم_صدر في عمّان للروائي والناقد الأردني الدكتور محمد عبدالله القواسمة كتاب بعنوان “جماليات الرواية”. يقع الكتاب في 172 صفحة من القطع المتوسط.

 

يحتوي هذا الكتاب دراسات وقراءات ومقالات نقدية نُشرت في صحف ومجلات عربية في أوقات مختلفة، عن عدد من الروايات لروائيين عرب، مثل روايات: “نهارات شائكة” لإبراهيم عقرباوي، و” أبناء الوزارة” لحسين العموش، و”ماميلا” لميرفت جمعة، و”البكاء على الأطلال” لغالب هلسا، و”الأبله” لفايز محمود، و”النهايات” لعبد الرحمن منيف، و”ليلة عسل..” لمؤنس الرزاز، و”قبل ضياع الجنة” لصادق عبد القادر، و”ضجيج الفراق” لديما الرجبي، و”الريح في الأرض البعيدة” لسلام عبد العزيز، و”دبابة تحت شجرة عيد الميلاد” لإبراهيم نصر الله، و”مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة” لربعي المدهون، و”شبرمة صاحب المزمار” لصالح الشوره، و”أنت منذ اليوم” لتيسير سبول.

 

وكل دراسة أو قراءة أو مقالة في الكتاب تعالج قضية من القضايا الفنية، مثل: العنوان، والمكان، والزمان، واللغة، والشخصية، أو تتناول قضية من القضايا الفكرية، مثل: الوطن، والمنفى، والموت، والمرجعية الروائية، والنظرة إلى العدو، والدعوة إلى التطبيع معه.

 

ولم يُراع في اختيار الروايات كما يقول القواسمة في مقدمة الكتاب مقاييس الجودة والرداءة فقد تكون الرواية جيدة أو أقل جودة أو حتى رديئة. مع عدم تجاهل الحكم النقدي في حيدة وجراءة.

 

يأتي الكتاب بعد مجموعة من الإصدارات للمؤلف في مجال نقد الخطاب السردي منها: البنية الروائية في رواية الأخدود (مدن الملح) لعبد الرحمن منيف، الخطاب الروائيّ في الأردن، البنية الزمنية في روايات غالب هلسا من النظرية إلى التطبيق، أبحاث في مدونات روائية، غياهب التخييل.

 

والمعروف أن القواسمة يحمل درجة الدكتوراة في النقد الروائي، وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب العرب وعضو مؤسس في جمعية النقاد الأردنيين، وله مقال أسبوعي في جريدة الدستور الأردنية. وله مؤلفات كثيرة في الرواية والقصة القصيرة والمسرح وأدب الأطفال.


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