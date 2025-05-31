حظي بمشاركة أكثر من 1000 متسابقة زين راعي الاتصالات الحصري لبرومين سِباق السيدات

وطنا اليوم _عمّان، 31 أيار 2025: قدّمت شركة زين الأردن رعايتها كراعي اتصالات حصري لسِباق السيدات 2025 الذي نظمته الجمعية الأردنية للماراثونات “Run Jordan” بالتعاون مع أمانة عمّان الكُبرى، والذي اُقيم يوم الجمعة في حدائق الحُسين تحت شعار “اركضي عشانك”.

وجاءت رعاية زين للسباق استكمالاً لدعمها المُستمر للقِطاع الرياضي الأردني، ومواصلةً لشراكتها الفاعلة مع العديد من المؤسسات الرياضية بمختلف مجالاتها، وحرصها على رعاية أبرز الأنشطة والفعاليات الرياضية في المملكة، فضلاً عن تشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي، بالإضافة إلى دورها في تمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة في المجتمع ودعمها في كافة المحافل وعلى كافة المستويات، لا سيّما الرياضية وتشجيعها على اتباع أنماط صحية وتعزيز الصحة واللياقة البدنية.

واتسم السباق بطابع نسائي مميز، بمشاركة الشرطة النسائية والدرك النسائي والمسعفات والمتطوعات اللاتي ساهمن في إنجاح هذا الحدث المميز، وشهد مشاركة واسعة تجاوزت الـ 1000 متسابقة، وضم السباق فئتين، بمسافات 2.6 و5.2 كيلومتر، بهدف تشجيع المرأة في جميع الفئات العمرية والمستويات الرياضية.

وتواصل شركة زين دعم القِطاع الرياضي الأردني عبر إقامة البطولات والأنشطة الرياضية المختلفة، إضافة إلى دعم ورعاية أهم وأبرز الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تحتضنها المملكة، وشراكتها الاستراتيجية ورعايتها للعديد من الجهات الرياضية، كدعمها للاتحاد الأردني لكرة السلة بكونها راعي الاتصالات الحصري للاتحاد، ودعم اللجنة الأولمبية الأردنية كراعٍ ذهبي، وشراكتها الاستراتيجية مع الأردنية لرياضة السيارات، ورالي جوردان رايدرز للدراجات النارية ورالي مالكي دراجات هارلي في الأردن (HOG)، وبكونها شريك الاتصالات الحصري لرالي الأردن الدولي، وشريكاً استراتيجياً لفعاليات وأنشطة “ريد بُل”، كما تقدّم الشركة دعمها للعديد من الفعاليات الرياضية البارزة، ومنها برومين ماراثون عمّان وتقوم الشركة برعاية ودعم دوريات كرة القدم والسّلة للصغار في العديد من المدارس، ودعم مسيرة الأبطال الرياضيين من الأفراد، فيما تواصل زين دعم المسيرة الرياضية لأبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية الأردنيين منذ 15 عاماً.