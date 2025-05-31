انطلاق المرحلة النهائية للمسابقة الوطنية في نمذجة الذكاء الاصطناعي في عمان الاهلية

وطنا اليوم _انطلقت المرحلة النهائية للمسابقة الوطنية في نمذجة الذكاء الاصطناعي

(IEEE Jordan AI Modeling Hackathon 1.0)

في جامعة عمان الاهلية والتي تعقد بالتعاون مع فرع IEEE الأردن وبمشاركة واسعة من مختلف الجامعات الأردنية.

ورعى حفل الافتتاح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، بحضور الدكتور موسى الأخرس رئيس فرع IEEE الأردن، والأستاذ الدكتور بشار الطراونة عميد كلية الهندسة وعميد كلية التعليم التقني، والأستاذ الدكتور محمد القطاونة عميد كلية تقنية المعلومات وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عمان الأهلية والجامعات الأردنية.

وفي بداية الحفل رحب عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور بشار الطراونة بالمشاركين والحضور، مؤكدًا أهمية هذه المسابقة في تعزيز مهارات الطلبة في مجالات الذكاء الاصطناعي والنمذجة الحاسوبية، وأشاد بدور IEEE في دعم الأنشطة الطلابية التي تساهم في صقل المواهب التقنية وتعزيز روح الابتكار.

وأشار الدكتور الطراونة إلى أن هذه المسابقة تمثل منصة متميزة لتبادل الخبرات والمعارف بين الطلبة من مختلف الجامعات، مما يعزز من روح التنافس الإيجابي والعمل الجماعي.

من جانبه، عبّر الدكتور موسى الأخرس عن سعادته بالمستوى المتميز الذي أظهره الطلبة المشاركون، مشيرًا إلى أن المسابقة شهدت هذا العام تطورًا ملحوظًا في جودة المشاريع المقدمة، مما يعكس التقدم الكبير الذي تحرزه الجامعات الأردنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما ألقى الأستاذ الدكتور ساري حمدان كلمة عبّر فيها عن فخره باستضافة جامعة عمان الأهلية لهذا الحدث العلمي المميز، مؤكدًا التزام الجامعة بدعم المبادرات التي تعزز من قدرات الطلبة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.