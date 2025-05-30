إضاءة مبنى بلدية سان فرانسيسكو بألوان العلم الأردني بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم:في خطوة لافتة ، أُضيء مبنى بلدية سان فرانسيسكو بألوان العلم الأردني، احتفالًا بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة الأردنية الهاشمية.

وشهدت المناسبة رفع العلم الأردني فوق مبنى البلدية بحضور القنصل الفخري للأردن في سان فرانسيسكو وشمال كاليفورنيا، أيوب سامي أيوب، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين المحليين وممثلين عن الجالية الأردنية ورجال أعمال.

وهنأ القنصل الفخري للأردن أيوب سامي أيوب جلالة الملك وسمو ولي العهد والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال الـ79 للأردن.

وبين أن الجالية الأردنية في سان فرانسيسكو عريقة جدا وتتواجد في المدينة منذ نحو 80 عاما، حيث تتواجد الجالية في مختلف مناطق المدينة وتتداخل مع مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن هنالك جمعية أردنية “الجمعية الأردنية الأمريكية في سان فرانسيسكو” منذ 42 عاما في المدينة وتجمع عدد من أبناء الجالية، موضحا أن القائمين على المدينة يحبون الاحتفال بالجاليات المتعددة في المدينة.

وذكر أنه تواصل مع رئيس البلدية بعد تعيينه كقنصل فخري وطرح عليه فكرة الاحتفال بعيد استقلال الأردن، مؤكدا أن الأمر قوبل بترحاب واسع من رئيس البلدية.

ودعا رئيس البلدية إلى إضاءة مبنى البلدية بألوان العلم الأردني، عدا عن تخصيص يوم 28 أيار من كل عام يومًا للتراث والصداقة الأردنية-الأمريكية.

وأفاد أيوب أن هنالك نحو 25 ألف أردني في شمال كاليفورنيا.

وقال إن هنالك أردنيين وصلوا إلى مناصب عليا في شركات كبرى بالولايات المتحدة الأمريكية لا سيما أن سان فرانسيسكو تكمن في قلب منطقة “السيليكون فالي” التي تضم كبرى الشركات التكنولوجية العالمية.

وأعلن عمدة مدينة سان فرانسيسكو تخصيص يوم 28 أيار من كل عام يومًا للتراث والصداقة الأردنية-الأمريكية، تكريمًا لعلاقات الصداقة المتينة بين الشعبين.

وبهذا، أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية أول دولة يتم تكريمها بهذه الإضاءة الرمزية في مبنى البلدية