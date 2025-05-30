تصنيف بنك ABC الاستثماري يرتفع إلىBBB- من وكالة فيتش تأكيداً لنجاحه الاستراتيجي المتواصل

وطنا اليوم:يعلن بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب)، أحد البنوك الدولية الرائدة ومقره الرئيسي في مملكة البحرين، عن قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برفع تصنيفه الائتماني طويل الأجل (IDR) إلى “BBB-” من “BB+”، وتصنيف القدرة الائتمانية الذاتية (VR) إلى “bbb-” من “bb+”. كما منحت الوكالة نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.

وجاء رفع التصنيف نتيجة لتحسن ملف المخاطر لدى البنك، وتنوع عملياته الدولية، ومتانة مركزه الرأسمالي والسيولة لديه. كما أشادت فيتش بجودة الأصول المُعززة للبنك، ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، وإعادة التوازن الاستراتيجي نحو أسواق أقل مخاطرة.

ووصفت الوكالة “امتلاك البنك شبكة تواجد قوية على المستوى الإقليمي وتنوعًا جغرافيًا واسعًا” كأحد أبرز نقاط القوة، إلى جانب “إدارته الفعالة لمخاطر السوق، وتوفر رسملة ملائمة، وجودة أصول رأسمالية وتمويل وسيولة مستقران”. كما لفتت فيتش إلى تحسن البيئة التشغيلية للبنك وصلابة أداء البنك في الأسواق الأساسية.

ومن الجوانب الجوهرية التي أكدت عليها فيتش أن تصنيف بنك ABC غير مقيد بالتصنيف السيادي لسوقه المحلي، مما يعكس قوة واستقلالية محفظته التمويلية الدولية ومستوى السيولة خارج السوق المحلية.

ويأتي رفع التصنيف ليحقق مواءمة تصنيفات بنك ABC عند مستوى الدرجة الاستثمارية عبر أهم وكالتين عالميتين، إذ تواصل وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) أيضًا تصنيف البنك عند ‘BBB-’ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي تعليق له على رفع التصنيف، قال السيد/ صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: “يمثل رفع التصنيف إنجازًا كبيرًا لبنك ABC، ويعد شهادة قوية على فعالية تنفيذ استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية. كما يعزز من نقاط القوة لدى البنك، ويوسع من نطاق الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين ومصادر التمويل، ويعكس المزايا التنافسية التي يتمتع بها نموذج أعمالنا الدولي. ونؤكد التزامنا بالحفاظ على ميزانية قوية ومتنوعة، وتحقيق قيمة طويلة المدى لجميع شركائنا.”