جامعة البترا تنظم مسيرة الدراجات الهوائية بجامعة احتفالاً بعيد الاستقلال التاسع والسبعين

وطنا اليوم:نظم نادي جامعة البترا وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة مسيرة للدراجات الهوائية في حرمها الجامعي، احتفاء بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. أقيمت الفعالية برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وبحضور المستشار الأعلى للجامعة ومجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران.

شهدت المسيرة مشاركة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة. جاب المشاركون على دراجاتهم الهوائية التي تزينت بأعلام الأردن وصور جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أرجاء الحرم الجامعي تعبيرا عن الابتهاج بهذه المناسبة العزيزة.

وتندرج المسيرة ضمن مجموعة من الفعاليات التي نظمتها الجامعة، حيث تواصلت الاحتفالات بعيد الاستقلال عبر أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية متنوعة.