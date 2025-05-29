إسرائيل تقبل مقترح ويتكوف الجديد بشأن وقف إطلاق النار وحماس تدرسه

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلان إسرائيلية الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين بقبول إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار الجديد في غزة الذي قدمه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأعلنت حركة حماس الخميس، تسلمها مقترح الموفد الأميركي ستيف ويتكوف الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان مقتضب على منصة تيليغرام إنها تسلمت هذا المقترح من الوسطاء، مضيفة أنها “تقوم بدراسته بمسؤولية، وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته، وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع”.

ولم تعلن الحركة في بيانها تفاصيل المقترح؛ لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أنباء عن شكله، إذ نقل إعلام إسرائيلي عن مصدر إسرائيلي قوله، إن الاقتراح الجديد الذي قدمه ويتكوف يشمل إطلاق سراح 9 محتجزين أحياء و18جثة مقابل ستين يوما من وقف إطلاق النار.

وسرت أنباء أخرى تفيد بأن المقترح الجديد ينص على “إطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين في اليوم الأول، ومثلهم في اليوم السابع من تنفيذ الاتفاق”.

وكان المقترح السابق ينص على “إطلاق سراح 10 مختطفين دفعة واحدة باليوم الأول”، لكن بعد اتصالات لـ”حماس” مع وسطاء، بينهم رجال أعمال فلسطينيون – أميركيون؛ فإنه “جرى التوافق على الإفراج عن نصفهم باليوم الأول، والنصف الآخر باليوم الأخير؛ لضمان تنفيذ بنود الاتفاق” وهو ما رفضته إسرائيل.

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مفاوضات إنهاء الحرب ستستمر خلال وقف إطلاق النار.

وأوضحت أنه في حال الاتفاق على إطار عمل، سيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين، أحياء وأمواتا، أما في حال فشل المحادثات، فإن إسرائيل تحتفظ بحق استئناف العمل العسكري، مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الأسرى، وفق الصحيفة.

وأضافت بموجب الخطة، ستُستأنف المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الأمم المتحدة والوكالات الدولية، وستُطلق إسرائيل سراح الأسرى (الفلسطينيين) وفقا للاتفاقيات السابقة.

وتابعت أن الجيش الإسرائيلي سينسحب إلى مواقعه قبل الهجوم (في مارس/آذار)، محافظا على وجوده على طول ممر فيلادلفيا، الذي يمتد على الحدود بين غزة ومصر، لكنه سينسحب من ممر موراغ بين رفح وخان يونس (جنوب قطاع غزة).

وقد أكد ويتكوف أن لديه شعورا جيدا بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار يؤدي إلى اتفاق طويل الأمد.

وترتكب إسرائيل -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.