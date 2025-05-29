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16:45
حرس ابار جيفكو يتقدمون بالشكر الى شركة الفوسفات
16:33
على هامش زيارة جلالة الملك إلى قضاء الجفر رئيس الديوان الملكي يفتتح مصنع مخبوزات وحلويات عربية في معان ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية
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مقتل مهاجر تونسي ببلجيكا خلال دفاعه عن أم وابنها يثير صدمة في البلدين
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بنوك وشركات
حرس ابار جيفكو يتقدمون بالشكر الى شركة الفوسفات
دقيقة واحدة ago
وطن اليوم:حرس ابار جيفكو يتقدمون بالشكر الى شركة الفوسفات
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24 ساعة
16:33
على هامش زيارة جلالة الملك إلى قضاء الجفر رئيس الديوان الملكي يفتتح مصنع مخبوزات وحلويات عربية في معان ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية
16:07
مقتل مهاجر تونسي ببلجيكا خلال دفاعه عن أم وابنها يثير صدمة في البلدين
15:27
صوالحة يحذّر : اشباه الألبان تنتشر في السوق الاردني
15:12
الأردن ومصر والعراق يبحثون تعزيز التعاون في النقل البحري والبري
15:08
الزيود: وقف باب الاستقدام لا يشمل العاملين في المنازل
15:03
افتتاح مركز دفاع مدني العقبة المتخصص
14:59
وزير الزراعة يبحث مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للأسمدة سبل تعزيز الأمن الغذائي العالمي
14:57
نفاد تذاكر جماهير النشامى لمباراة الأردن وعُمان بالكامل
14:06
باراك يصل دمشق ويفتتح دار سكن السفير الأميركي بحضور الشيباني
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الضمان تقر تعليمات العمل المرن وأسس منح زيادة الإعالة للمتقاعدة المطلقة
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مجهر وطنا اليوم
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منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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رياضة
شؤون برلمانية
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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