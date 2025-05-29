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نفاد تذاكر جماهير النشامى لمباراة الأردن وعُمان بالكامل

27 ثانية ago
نفاد تذاكر جماهير النشامى لمباراة الأردن وعُمان بالكامل

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير الأردنية لحضور مباراة منتخب النشامى أمام نظيره العُماني، والمقررة في تمام الساعة السابعة مساء (بتوقيت الأردن) من يوم الخميس 5 حزيران، على ستاد مجمع السلطان قابوس في العاصمة مسقط، ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
وخصص الاتحاد العُماني لكرة القدم ما نسبته 8% من سعة الملعب للجماهير الأردنية، أي ما يعادل 1884 تذكرة، تم طرحها إلكترونيًا من خلال المنصة الرسمية للاتحاد الأردني، وجرى بيعها بالكامل خلال فترة قصيرة، وسط إقبال كبير من مشجعي النشامى.
ويواصل المنتخب تدريباته اليومية بقيادة المدير الفني جمال سلامي، حيث تقام الحصص التدريبية صباحاً في صالة الألعاب الرياضية، ومسائية على ملعب الأمير محمد بن فهد في السعودية.

قائمة المنتخب الوطني تضم 30 لاعباً:
يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، محمد العمواسي، عبدالله نصيب، يوسف أبو الجزر، يزن العرب، هادي الحوراني، سليم عبيد، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، إحسان حداد، أدهم القريشي، أحمد عساف، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، علي علوان، محمود مرضي، مهند سمرين، محمد أبو زريق، علي العزايزة، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.


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