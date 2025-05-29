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باراك يصل دمشق ويفتتح دار سكن السفير الأميركي بحضور الشيباني

40 ثانية ago
باراك يصل دمشق ويفتتح دار سكن السفير الأميركي بحضور الشيباني

وطنا اليوم:شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم، مراسم رفع علم الولايات المتحدة الأمريكية في دار السكن التابعة للسفارة الأمريكية، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطور لافت في العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن ودمشق، بعد سنوات من القطيعة والتوتر في عهد النظام المخلوع.
وكانت أعلنت الحكومة السورية عن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بالتخلص الكامل من الأسلحة الكيميائية في سوريا، ووضع آليات لدمج قوات “سوريا الديمقراطية” قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية، وذلك خلال لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، على هامش زيارة الشرع إلى تركيا أمس السبت.

رفع العقوبات ودعم التعافي الاقتصادي
ناقش الطرفان سبل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، حيث أكد الرئيس الشرع أن هذه العقوبات تمثل عبئاً كبيراً على الشعب السوري وتعرقل جهود التعافي الاقتصادي.
من جانبه، أوضح باراك أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في تخفيف العقوبات تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى أن هذه العملية ستستمر حتى رفع العقوبات بالكامل.


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