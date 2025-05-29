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23 شهيدا في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في مخيم البريج

ساعتين ago
23 شهيدا في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في مخيم البريج

وطنا اليوم:استُشهد 23 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، الخميس، في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن 23 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون بجروح في غارة للاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة القريناوي شرق مخيم البريج.
وأضاف، أن فلسطينيا استُشهد إثر قصف الاحتلال منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف جثمان مواطن من منزل تعرض لقصف في عبسان الكبيرة شرق المدينة، إضافة إلى استشهاد مواطن بنيران قوات الاحتلال قرب مركز للمساعدات في ما يسمى بـ”محور موراج” جنوب غرب مدينة خان يونس.
كما انتشلت طواقم الإسعاف ثلاثة شهداء من تحت ركام منزل جراء قصف سابق للاحتلال على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأشارت مصادر طبية، إلى استشهاد 37 فلسطينيا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الخميس.


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