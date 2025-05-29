الاحتلال يصادق على إنشاء مستوطنات قرب الحدود الأردنية

وطنا اليوم:صادق المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر لدى الاحتلال، صباح الخميس، على سلسلة قرارات تتضمن إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وتجديد النشاط الاستيطاني في شمالها، إضافة إلى إقامة مستوطنات جديدة على طول الحدود الأردنية.

ووصفت مصادر إسرائيلية القرار الذي قدمه واقترحه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وصفته بـ”التاريخي والأكثر أهمية منذ عام 1967″.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن هذه المستوطنات ستُعزز “السيطرة الاستراتيجية على جميع أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)” وستمنع “قيام دولة فلسطينية”

وجاء في بيان رسمي مشترك لوزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير مكتبه، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية عن سموتريتش قوله: “الخطوة التالية هي السيادة”، في إشارة إلى نية الاحتلال ضم هذه المناطق بشكل رسمي في المستقبل.

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة في الأوساط الفلسطينية والدولية، وسط تحذيرات من تصعيد خطير وتقويض إضافي لأي جهود تهدف إلى تحقيق حل الدولتين.