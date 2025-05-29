بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الاحتلال يصادق على إنشاء مستوطنات قرب الحدود الأردنية

3 ساعات ago
الاحتلال يصادق على إنشاء مستوطنات قرب الحدود الأردنية

وطنا اليوم:صادق المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر لدى الاحتلال، صباح الخميس، على سلسلة قرارات تتضمن إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وتجديد النشاط الاستيطاني في شمالها، إضافة إلى إقامة مستوطنات جديدة على طول الحدود الأردنية.
ووصفت مصادر إسرائيلية القرار الذي قدمه واقترحه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وصفته بـ”التاريخي والأكثر أهمية منذ عام 1967″.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن هذه المستوطنات ستُعزز “السيطرة الاستراتيجية على جميع أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)” وستمنع “قيام دولة فلسطينية”
وجاء في بيان رسمي مشترك لوزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير مكتبه، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية عن سموتريتش قوله: “الخطوة التالية هي السيادة”، في إشارة إلى نية الاحتلال ضم هذه المناطق بشكل رسمي في المستقبل.
وأثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة في الأوساط الفلسطينية والدولية، وسط تحذيرات من تصعيد خطير وتقويض إضافي لأي جهود تهدف إلى تحقيق حل الدولتين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:53

أمانة عمّان تُعلن مواقع بيع وذبح الأضاحي لعام 2025

12:49

الفراية: انتهاء العمل بمشروع تطوير معبر الدرة منتصف 2028

12:41

انقطاع 11 ألف مريض سرطان في غزة عن تلقي علاجهم قسرا

12:32

الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة

12:17

وزير العمل يبحث توسعة فرع إنتاجي في جرش يشغّل 109 أردنيين

12:14

رئيس بلدية اربد الكبرى يتعرض لاعتداء أثناء تفقده مشروع للبلدية

12:14

الجعفري يهدي الأردن وجامعة عمان الأهلية ذهبيتي آسيا في الكاراتيه

12:11

الحاج توفيق يدعو للإسراع في فتح معبر باب الهوى

12:08

الصحة السودانية: 70 حالة وفاة بالكوليرا في الخرطوم في يومين

12:00

المهندسة سارة طوقان تشرع في رحلة الدكتوراه في جامعة تورونتو

11:56

ويتكوف يكشف عن تجهيز ورقة لاتفاق بشأن غزة ويبدي تفاؤله

11:45

اطلاق خدمة واتس آب للحجاج لمساعدتهم في المسائل الفقهية

وفيات
وفيات الخميس 29-5-2025وفيات الأربعاء 28-5-2025البقاء لله .. اياد الكركي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-5-2025وفيات الاثنين 26-5-2025