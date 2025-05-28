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توقيع مذكرة تفاهم بين “صناعة الأردن” و “تجارة ريف دمشق”

28 مايو 2025
توقيع مذكرة تفاهم بين “صناعة الأردن” و “تجارة ريف دمشق”

وطنا اليوم _التقى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، خلال زيارة العاصمة السورية دمشق، الأربعاء، رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي .

 

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وكذلك دراسة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تتضمن مجموعة من النشاطات والفعاليات تسهم في تعزيز روابط التعاون بين منتسبي غرفة الصناعة ومنتسبي اتحاد التجارة.

 

من حهة اخرى وقعت غرفة صتاعة الاردن وغرفة تجارة ريف دمشق مذكرة تفاهم، وقعها عن غرفة الصناعة المهندس فتحي الحغبير وعن غرفة التجارة الدكتور عبدالرحيم زيادة.

 

وتضمنت مذكرة التفاهم، أن يعمل الطرفان على تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين من خلال تشجيع التعاون بين الغرف المنتسبة / الهيئة العامة لكل منهما لتسهيل تحقيق المصالح المتبادلة بينهما، من خلال تبادل المعلومات المتاحة حول الفعاليات الاقتصادية التي تقام في كلا البلدين بالاضافة الى المعلومات المتاحة في مجالات الصناعة والاقتصاد والاستثمار والقوانين والانظمة التجارية، وكذلك أية تعديلات قانونية تطرأ على التشريعات التجارية في كلا البلدين، وكذلك التعاون في تنظيم الفعاليات والملتقيات الاقتصادية والاستثمارية وتشجيع تبادل زيارات الوفود.

وكذلك يبذل الطرفان كل ما في وسعهما لإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تعيق استمرار زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.


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