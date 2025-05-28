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المشاقبة: الدولة الأردنية تميزت بوجود مؤسسات راسخة ما أدى لحالة الاستقرار

28 مايو 2025
المشاقبة: الدولة الأردنية تميزت بوجود مؤسسات راسخة ما أدى لحالة الاستقرار

وطنا اليوم:قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور أمين المشاقبة إن الدولة الأردنية بعد أكثر من مائة عام على التأسيس و ٧٩ عاما على الاستقلال، تميزت ببناء مؤسسات راسخة عميقة في بنية الدولة، ولذلك لم تتأثر أو تهتز الدولة الأردنية رغم العديد من التحديات.
حديث المشاقبة جاء خلال محاضرة له بمركز دراسات الشرق الاوسط اليوم الأربعاء، بعنوان الأردن: الانجازات وآفاق المستقبل، بحضور عدد من الأكاديميين والحزبيين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات الأردنية، وأكد خلالها أن مؤسسات الدولة الأردنية كانت على درجة عالية من المؤسسية ما أعطى الأردن قدرة على الاستمرار والبقاء رغم عديد التحديات التي واجهتها المملكة من صراعات وازمات.
وقال المشاقبة إن معادلة قوة الدولة الأردنية كان قوامها نجاح أدى إلى الاستقرار ما أدى إلى البقاء، مؤكدا أن نهج الاصلاح والتحديث كان سمة للدولة الأردنية منذ التأسيس.
وقال المشاقبة إن النظام السياسي في الأردن منذ نشأة الدولة الأردنية تميز بالتكيف مع المتغيرات، مؤكدا أن الديموقراطية الأردنية اتسمت بالتدرج والانضباط، وأن نهج الاصلاح والتحديث كان سمة للدولة الأردنية منذ التأسيس، مستعرضا في حديثه مسيرة الاصلاحات الشاملة في المملكة منذ التأسيس.
وأكد الدكتور المشاقبة أهمية العمل على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها الفقر والبطالة وإعادة بناء الإدارة العامة، والتنبه للاطماع الصهيونية وزيادة درجات التماسك الاجتماعي.
وختم المشاقبة حديثه بالقول إن الاحتفالات الكبيرة في مختلف أنحاء المملكة مؤخرا بعيد الاستقلال تعطي مؤشرا على درجة عالية من الرضى الشعبي والولاء والانتماء وهي مرتكزات مهمة للاستقرار.


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