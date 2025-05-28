رئيس مجلس إدارة “الفوسفات” يزور نقابة الصحفيين

وطنا اليوم:زار رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، مقر نقابة الصحفيين الأردنيين، وقدم التهنئة لنقيب الصحفيين الزميل طارق المومني وأعضاء مجلس النقابة بمناسبة انتخابهم، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم الإعلامية والوطنية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النقابة بحث سبل التعاون المشترك بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية والنقابة، وتعزيز الشراكة بين الجانبين بما يخدم مصلحة الإعلام الوطني ويعزز من دور الصحافة في دعم الاقتصاد الوطني وتسليط الضوء على إنجازات المؤسسات الأردنية.

وأكد الدكتور الذنيبات أهمية دور الإعلام في إيصال الحقيقة وتشكيل الوعي العام، معتبراً أن نقابة الصحفيين تمثل مظلة مهمة لتنظيم العمل الإعلامي في المملكة، مشددًا على حرص “الفوسفات” على بناء علاقات مؤسسية قائمة على الثقة والشفافية مع الجسم الصحفي.

وعبر نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني عن شكره للدكتور الذنيبات على هذه اللفتة الطيبة، مشيدًا بالدور الرائد الذي تلعبه شركة مناجم الفوسفات الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، ومؤكدًا استعداد النقابة للتعاون المثمر مع المؤسسات الوطنية بما يخدم المهنية ويعزز من المسؤولية الإعلامية.

وشدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بما يعزز من دور الإعلام في نقل الإنجازات الوطنية والتحديات بشفافية ومهنية، وخدمة المصالح العليا للدولة الأردنية.