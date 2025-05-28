مهلة لإغلاق المقالع العاملة في منطقة صمد بإربد

وطنا اليوم:نظرا للاعتبارات المتعلقة بالزحف العمراني الواسع باتجاه منطقة مقالع صمد البديلة في محافظة اربد وتأثير استخدام المتفجرات المستخدمة في المقالع على الأبنية والتجمعات السكنية المجاورة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمنح أصحاب المقالع العاملة حاليا في منطقة مقالع صمد البديلة (1 ، 2، 3) مهلة زمنية لاغلاق المقالع مدتها 5 سنوات بموجب رخص أصولية تصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع التأكيد على عدم التوسع في الاحداثيات الممنوحة لهم حاليا تمهيدا لاغلاق المنطقة ووقف العمل فيها.

وتضمن القرار عدم منح أي رخص جديدة ضمن منطقة صمد البديلة (1، 2 ،3) لغير أصحاب المقالع المرخصين للعمل بها حاليا مع التاكيد على ضرورة التزام أصحاب المقالع بإعادة تاهيل مواقع العمل وحسب خطة التاهيل المقدمة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من قبلهم وفقا للاصول المتبعة.

وكلف مجلس الوزراء هيئة تنظيم قطاع الطاقة بدراسة منح حوافز تشجيعية لاصحاب المقالع الذين سيرحلون عن المنطقة قبل المدة المحددة (5 سنوات) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة