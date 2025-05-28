بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مهلة لإغلاق المقالع العاملة في منطقة صمد بإربد

28 مايو 2025
مهلة لإغلاق المقالع العاملة في منطقة صمد بإربد

وطنا اليوم:نظرا للاعتبارات المتعلقة بالزحف العمراني الواسع باتجاه منطقة مقالع صمد البديلة في محافظة اربد وتأثير استخدام المتفجرات المستخدمة في المقالع على الأبنية والتجمعات السكنية المجاورة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمنح أصحاب المقالع العاملة حاليا في منطقة مقالع صمد البديلة (1 ، 2، 3) مهلة زمنية لاغلاق المقالع مدتها 5 سنوات بموجب رخص أصولية تصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع التأكيد على عدم التوسع في الاحداثيات الممنوحة لهم حاليا تمهيدا لاغلاق المنطقة ووقف العمل فيها.
وتضمن القرار عدم منح أي رخص جديدة ضمن منطقة صمد البديلة (1، 2 ،3) لغير أصحاب المقالع المرخصين للعمل بها حاليا مع التاكيد على ضرورة التزام أصحاب المقالع بإعادة تاهيل مواقع العمل وحسب خطة التاهيل المقدمة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من قبلهم وفقا للاصول المتبعة.
وكلف مجلس الوزراء هيئة تنظيم قطاع الطاقة بدراسة منح حوافز تشجيعية لاصحاب المقالع الذين سيرحلون عن المنطقة قبل المدة المحددة (5 سنوات) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:53

أمانة عمّان تُعلن مواقع بيع وذبح الأضاحي لعام 2025

12:49

الفراية: انتهاء العمل بمشروع تطوير معبر الدرة منتصف 2028

12:41

انقطاع 11 ألف مريض سرطان في غزة عن تلقي علاجهم قسرا

12:32

الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة

12:17

وزير العمل يبحث توسعة فرع إنتاجي في جرش يشغّل 109 أردنيين

12:14

رئيس بلدية اربد الكبرى يتعرض لاعتداء أثناء تفقده مشروع للبلدية

12:14

الجعفري يهدي الأردن وجامعة عمان الأهلية ذهبيتي آسيا في الكاراتيه

12:11

الحاج توفيق يدعو للإسراع في فتح معبر باب الهوى

12:08

الصحة السودانية: 70 حالة وفاة بالكوليرا في الخرطوم في يومين

12:00

المهندسة سارة طوقان تشرع في رحلة الدكتوراه في جامعة تورونتو

11:56

ويتكوف يكشف عن تجهيز ورقة لاتفاق بشأن غزة ويبدي تفاؤله

11:45

اطلاق خدمة واتس آب للحجاج لمساعدتهم في المسائل الفقهية

وفيات
وفيات الخميس 29-5-2025وفيات الأربعاء 28-5-2025البقاء لله .. اياد الكركي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-5-2025وفيات الاثنين 26-5-2025