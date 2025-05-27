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وزير الأوقاف: جميع حجاج البعثة الأردنية بخير

14 ثانية ago
وزير الأوقاف: جميع حجاج البعثة الأردنية بخير

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة؛ الثلاثاء؛ إن حجاج البعثة الأردنية “جميعهم بخير”، مشددا على أن كادر الوزارة يتابع أحوال البعثة أولا بأول.
وأضاف من أحد فنادق البعثة الأردنية في المدينة المنورة، أن يوم الخميس المقبل يكتمل تفويج حجاج البعثة الأردنية إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أن اليوم الثلاثاء يبدأ أول تفويج للبعثة.
ولفت الوزير النظر في حديثه أن معظم الحجاج البعثة وصلوا المدينة المنورة وجرى متابعتهم حتى إسكناهم بها.
ويبلغ عدد حجاج الأردن للموسم الحالي 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4,500 حاج من مسلمي عام 1948، ترافقهم بعثة للإرشاد والرعاية، تضم مرشدين وإداريين وكادرًا طبيًا وإعلاميًا.


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