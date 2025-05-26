بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الاستقلال يجمعنا بالانتماء الصادق بالقول والعمل

19 ثانية ago
الاستقلال يجمعنا بالانتماء الصادق بالقول والعمل

بقلم النائب السابق د. علي مدالله الطراونة

حب الوطن والإحساس بالانتماء له لا يقتصر على تحقيق ميزات شخصية أو منافع مادية أو معنوية ، حب الوطن لا يدخل في حسابات المصالح ، حب الوطن لا يقبل ألمزاودات ، حب الوطن لا يتحقق بالشعارات ابدا ، بل هو شعور عميق مفعم بالمحبة المرتبطة بالولاء المطلق والانتماء الخالص لذرات الغبار التي امتزجت مع أنفاسنا منذ الصبا ، وترجمنا هذه العبارة فعلا في كل لحظة عشناها على الحدود الغربية (نهر الأردن) للملكة الحبيبة ، من الموجب جنوبا الى جعوان جسر الملك حسين والطمونية وام الشرط والف ٦ وصولا إلى الكرامة وديرعلا تارة ، وعلى الحدود الشرقية (طريبيل) وعنازة والبستانة تارة أخرى ، وما بين هذه وتلك تذوقنا ايضا تراب الأغوار والخرانة وحمراحمد ومعين وعمان الحبيبة ، تذوقنا طعم ترابها ، تعودنا على هذا الطعم والذي أصبح مألوفا لذيذا وتزداد لذته عندما تشتد الرياح وتصبح السماء صفراء أو حمراء لا فرق المهم أن طعم ترابها ما زال في أفواهنا .
هذا الشعور باعتقادي هو الشعور بالانتماء وهو شعور جميع أبناء هذا الوطن دون مزاودة بأنهم جزء لا يتجزأ من تراب هذا الوطن وأن له دورًا في بنائه وتقدمه وازدهاره .
فليس غريبا أن يلتف الأردنيين من كل حدب وصوب حول راية الوطن تكريما لوطن أحببناه لدرجة العشق ورغبناه دون منفعة ولا مصلحة قدمناه على أبنائنا وانفسنا .
فكل عام أيها الوطن وانت بالف خير ، وكل عام يا قائد الوطن وانت بالف خير ، وكل عام يا شعب هذا الوطن وانت بالف خير ، وكل عام وحراس الاستقلال الجيش العربي والأجهزة الأمنية بالف الف خير بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية التاسع والسبعون ، سائلا الله العلي القدير ان نكون دائما على قلب رجل واحد لصون وحفظ الاستقلال والمحافظة على ما انجزه الآباء والأجداد،
وتقديرا لأرواح الشهداء الطاهرة التي قدموها فداء لتراب هذا الوطن الطهور . وبهذه المناسبة الوطنية المباركة أدعوكم جميعا إلى الوقوف خلف جلالة الملك والقوات المسلحة الأردنية وفي خندق الوطن وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي نمر وتمر بها المنطقة والأمة من تحديات على الساحة الإقليمية والدولية وآثارها السياسية
والاقتصادية على الوطن الحبيب ، مبتهلا إلى الله العلي القدير ان يحمي هذا الحمى الهاشمي الاصيل ويكلاءه بعين رعايته انه نعم المولى ونعم النصير
‏وكل عام وانتم بالف خير


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:46

جامعة البترا تحتفل بعيد الاستقلال التاسع والسبعين وتؤكد دورها في بناء الوطن وخدمة قضاياه

19:40

اتحاد طلبة الجالية الاردنية في تركيا يحتفلون بعيد الاستقلال

19:36

السلطات الكندية تعثر على جثمان المواطن الأردني عمارين بعد اختفائه

19:31

شلالات نياجرا تتزين بألوان العلم الأردني احتفالاً بعيد الاستقلال الـ79

19:20

روسيا: سماح أوروبا لكييف باستهداف روسيا بصواريخ بعيدة المدى خطير

19:12

قرارات حكومية لتحفيز قطاعيّ الشحن والمقاولات

19:04

وزير الاستثمار: نعمل لجعل تكلفة العمالة الأردنية أقل من الدول المجاورة

16:56

السفير اليمني يزور المدن الصناعية الاردنية

16:53

تجارة الأردن ترسى عهدا جديدا من التعاون التجاري والاستثماري مع سوريا

16:51

حماس توافق على مقترح ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في غزة

16:46

ترحيب بالحجاج وسرعة بالإجراءات على الحدود الأردنية السعودية

16:08

الصفدي: استخدام إسرائيل التجويع في غزة سلاحا هو جريمة حرب

وفيات
وفيات الاثنين 26-5-2025وفيات الأحد 25-5-2025وفيات الجمعة 23-5-2025وفاة السفير الأردني الأسبق باسم خريسوفيات الخميس 22-5-2025