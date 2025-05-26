50 شهيدا بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين ومنزل في غزة

وطنا اليوم:استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم الاثنين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ومنزلا لعائلة فلسطينية في قطاع غزة.

واستشهد 30 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات، فجر الاثنين، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة مروعة بحق النازحين في مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج، ما أدى لاستشهاد 30 فلسطينيا، إضافة إلى إصابات عديدة نتيجة الحرائق التي اشتعلت بالخيام.

وأوضحت المصادر أن جثثا متفحمة وصرخات نازحين تشتعل النيران في أجسادهم تعالت من مكان القصف.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة من الحرائق المشتعلة بخيم المدرسة عددا كبيرا من الأطفال بين شهداء وجرحى.

كما أفاد مصدر بانتشال جثامين 19 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة فلسطينية في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع،استشهاد فلسطيني إثر قصف مسيرة إسرائيلية لروضة تؤوي نازحين في مخيم المغازي.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 32 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المتواصل منذ فجر أمس الأحد.

واستهدفت موجة جديدة من الغارات مناطق عدة في غزة، من بيت لاهيا شمالا إلى خان يونس جنوبا.

صواريخ تجاه الغلاف

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصده 3 صواريخ أُطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه مناطق غلاف القطاع.

وأوضح أنه تم اعتراض أحد الصواريخ قبل أن يخترق المجال الجوي للمناطق الإسرائيلية المتاخمة، مضيفًا أن 8 صواريخ أُطلقت من غزة خلال الأسبوع.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.