السفارة الاردنية في لندن تقيم حفل استقبال رسمي بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم – أقامت السفارة الأردنية في العاصمة البريطانية لندن، مساء امس الأحد في مقر السفارة، حفل استقبال رسمي بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور أبناء الجالية الأردنية وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية.

وأكد السفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس، بكلمته خلال الحفل، أن ذكرى الاستقلال تشكل محطة مضيئة في مسيرة الوطن، وفرصة متجددة لتعزيز مشاعر الولاء والانتماء للأردن وقيادته الهاشمية.

وأشاد بالإنجازات الكبيرة التي حققها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيراً إلى التقدم الملفت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى جهود المملكة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية.

وقال الدباس “لقد شكّل الاستقلال نقطة انطلاق لمسيرة بناء دولة حديثة ترتكز على مؤسسات قوية وقيم راسخة تحت القيادة الهاشمية، واليوم، نحتفل بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، ونحن نواصل المضي قدماً بروح العزيمة والتكاتف، لنرسم معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً وازدهاراً لوطننا العزيز”.

وشهد الحفل، الذي سادته أجواء من الفخر والاعتزاز والانتماء الوطني، فقرات متميزة من الأغاني الوطنية والأهازيج الأردنية، حيث تبادل الحاضرون التهاني والتبريكات، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدين اعتزازهم بالوطن وقيادته الحكيمة.

وأكد أبناء الجالية الأردنية في المملكة المتحدة اعتزازهم بوطنهم الأردن وحرصهم على تمثيله بصورة مشرّفة، مشيدين بدور السفارة في تعزيز التواصل مع الجالية وتقديم الدعم المتواصل لهم.

وتضمّن الحفل أيضاً لفتة رمزية مميزة من المواطن الأردني محمد الفواعير تمثلت بتوقيع أبناء الجالية الأردنية على قمصان المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، تعبيراً عن دعمهم ومساندتهم لمنتخب النشامى.

وجاءت هذه المبادرة لتعكس روح الانتماء والوحدة التي تجمع الأردنيين في الداخل والخارج، وتأكيداً على وقوفهم خلف المنتخب كممثل للوطن على الساحة الرياضية الدولية.

وأشاد السفير الدباس بهذه المبادرة التي تعبّر عن التلاحم الوطني وتُجسّد المعاني الحقيقية للمواطنة والانتماء، مؤكداً أن الرياضة كانت ولا تزال أحد الجسور الفاعلة التي توحد الأردنيين وتُعزز من صورتهم الإيجابية في الخارج