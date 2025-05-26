بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

هجمات تستهدف 3 مراكز إسلامية في تكساس الأمريكية

ساعة واحدة ago
هجمات تستهدف 3 مراكز إسلامية في تكساس الأمريكية

وطنا اليوم:تعرضت 3 مراكز دينية تابعة للمسلمين في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية لهجمات تمثّلت في رسم رموز مثل “نجمة داوود” على اللوحات الإعلانية وأبواب المداخل الخاصة بكل من مسجد نويِسيس، وجمعية “أهل البيت الإسلامية”، ومركز “ديانات أوستن”.
جاء ذلك وفقا لبيان صادر، الأحد، عن فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في أوستن، وهو منظمة أمريكية تدافع عن الحقوق المدنية للمسلمين.
وقال كير في بيانه إن 3 مراكز دينية تعرضت لهجمات “بغيضة” ودعا السلطات المحلية إلى التحرك لكشف المتورطين فيها.
كما طالب “كير” بتعزيز التدابير الأمنية في المواقع الثلاثة المستهدفة، مبينا أن هذه الهجمات “تحمل طابع الكراهية”.
وقالت مسؤولة كير في أوستن شيماء زيان، إن الهجمات على المراكز الثلاثة وقعت في نفس الوقت، ما يشير إلى أن الحوادث كانت منظمة ومتعمدة.
وأضافت أن “مسجد نويسيس على وجه الخصوص يعد مركزا روحيا وثقافيا لطلاب جامعة تكساس في أوستن”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:10

50 شهيدا بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين ومنزل في غزة

11:02

أقرب للخيال .. قصة حاج ليبي عادت الطائرة أدراجها من أجله مرتين

10:58

السفارة الاردنية في لندن تقيم حفل استقبال رسمي بمناسبة عيد الاستقلال

10:32

تصريحات فرنسا حول المخرج الفائز بسعفة كان تثير غضب إيران

10:25

نسيه السائق داخل حافلته المدرسية.. نهاية مأساوية لطفل مغربي

10:13

مصادر : ترامب يقترب من إعلان وقف إطلاق النار في غزة

09:55

استقالة مفاجئة لرئيس مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أميركيا

09:45

إسرائيل تهدد بضم مستوطنات الضفة وغور الأردن حال الاعتراف بفلسطين

09:39

النشامى يبدأ تدريباته في الدمام استعدادًا لمباراتي عُمان والعراق

09:36

وفيات الاثنين 26-5-2025

09:23

وزير المياه والري : خطة جادة وصارمة لتحقيق عدالة التوزيع في جميع مناطق المملكة 

09:18

الملك ينعم بأوسمة على مؤسسات وشخصيات وطنية بحفل الاستقلال الـ79

وفيات
وفيات الاثنين 26-5-2025وفيات الأحد 25-5-2025وفيات الجمعة 23-5-2025وفاة السفير الأردني الأسبق باسم خريسوفيات الخميس 22-5-2025