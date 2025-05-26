الحكومة تعقد اليوم جلستها الشهرية الميدانية من الطفيلة

وطنا اليوم:‏يعقد مجلس الوزراء جلسته في محافظة الطفيلة، ضمن جلساته الشهرية الميدانية التي أطلقها رئيس الوزراء جعفر حسان للتواصل المباشر مع المواطنين وممثليهم. هذه الجلسة الثامنة لمجلس الوزراء في المحافظات.

وقال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني إن الطفيلة تتواجد دوماً كما سائر المحافظات على أجندة الحكومة التنموية؛ سواء في الزيارات الميدانية لألويتها المختلفة والالتقاء بجمعياتها ونواديها وزيارة مشاريعها التنموية والتي كان آخرها قبل أيام من قبل رئيس الوزراء، أو في قرارات مجلس الوزراء لدعم التنمية الاقتصادية والتي أعلنتها سابقا، مثل تخفيض أسعار الأراضي في مدينة الطفيلة الصناعية من 25 دينارًا للمتر المربع الواحد إلى 10 دنانير وحوافز أخرى مرتبطة بالطاقة لجذب الاستثمارات الصناعية.

وكان حسان، أعلن سابقاً انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات لوضع الرؤية التنموية لكل محافظة، إلى جانب الزيارات الميدانية التفقدية الدورية.

يذكر أن مجلس الوزراء عقد جلسته الشهرية السابعة الشهر الماضي في محافظة عجلون.