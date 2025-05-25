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المستشفى الميداني الأردني 82 ينفذ حملة تبرع بالدم في غزة

57 ثانية ago
المستشفى الميداني الأردني 82 ينفذ حملة تبرع بالدم في غزة

وطنا اليوم:نفذ المستشفى الميداني الأردني 82 حملة تبرع بالدم في شمال قطاع غزة، تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.
وجاءت الحملة استمراراً للمبادرات التي ينفذها المستشفى لتعزيز التضامن المجتمعي ودعم بنوك الدم بالقطاع، في ظل الظروف الصحية الصعبة والحاجة المستمرة لمخزون الدم لضمان تقديم الخدمات الطبية اللازمة.
وقال قائد قوة المستشفى الميداني 82، إن الحملة تأتي ترجمة للمبادرات الإنسانية والإغاثية، وأن القوات المسلحة تواصل دورها الطبي والإنساني في القطاع، مضيفاً أن الحملة تعكس روح التضامن، وتعبر عن وفاء منتسبي القوات المسلحة للقيادة والوطن، تزامناً مع العيد التاسع والسبعين لاستقلال المملكة.
وشهدت الحملة، مشاركة واسعة من الكوادر الطبية والإدارية في المستشفى الميداني، حيث عبّر المشاركون عن اعتزازهم بالمناسبة الوطنية، مؤكدين أن التبرع بالدم هو واجب إنساني يساهم في إنقاذ الأرواح ويعزز جاهزية القطاع الصحي في غزة.
يشار إلى أن المستشفى الميداني استقبل خلال شهر أيار 3000 حالة طبية، تضمنت 15 عملية صغرى وكبرى، متابعة أمراض مزمنة، فحوصات مخبرية، وحالات طارئة، عبر عيادات متخصصة ومجهزة بمختلف التخصصات، لضمان تلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.


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