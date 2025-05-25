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كلية العلوم الطبية تشارك في اليوم التوعوي لأمراض الغدة الدرقية

20 ثانية ago
كلية العلوم الطبية تشارك في اليوم التوعوي لأمراض الغدة الدرقية

وطنا اليوم _شاركت رئيس قسم التغذية السريرية والحميات في كلية العلوم الطبية المساندة الدكتورة نور بطارسة في فعاليات اليوم التوعوي الخاص بأمراض الغدة الدرقية، والذي نظمته جمعية الجينات والمعلوماتية الحيوية الأردنية في كلية تدريب عمان.

 

وجاءت هذه المشاركة ضمن جهود كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا لتعزيز الوعي الصحي وخدمة المجتمع المحلي، حيث ألقت الدكتورة بطارسة محاضرة علمية توعوية بعنوان: “التغذية السليمة ودورها في الوقاية من أمراض الغدة الدرقية ودعم المرضى”

 

وتناولت المحاضرة أهمية التغذية العلاجية في الوقاية من أمراض الغدة الدرقية ومساندة المرضى في إدارة حالتهم الصحية، كما استعرضت أبرز العناصر الغذائية المؤثرة على صحة الغدة، والنصائح الغذائية التي تُمكّن الأفراد من تبني نمط حياة صحي ومتوازن، مع توضيح الخيارات الغذائية التي يُنصح بتجنبها أو تعزيزها

 

وشهدت الفعالية حضوراً متنوعاً من أفراد المجتمع، إلى جانب مختصين في مجالات التغذية والطب والمعلوماتية الحيوية، واشتملت على مجموعة من المحاضرات التثقيفية والفحوصات الصحية المجانية، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية التشخيص المبكر ودور التغذية في دعم العلاج والوقاية

 

تأتي هذه المشاركة تأكيداً لدور جامعة فيلادلفيا في المساهمة الفاعلة في المبادرات الصحية الوطنية، وتعزيز التثقيف الصحي المبني على الأدلة العلمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والصحة العامة في المجتمع الأردني


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