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بعثة الحج لجامعة اليرموك تغادر إلى الديار المقدسة

ساعتين ago
بعثة الحج لجامعة اليرموك تغادر إلى الديار المقدسة

وطنا اليوم _

مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، ودع عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور محمد طلافحة، بعثة حج الجامعة، المغادرة إلى الديار المقدسة، لأداء فريضة الحج لهذا العام، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية.

وقال طلافحة إن جامعة اليرموك تُحرص سنويا على تنظيم هذه البعثة كرحلةٍ علمية تطبيقية سنوية، تضم 13 طالبا ومشرفا شرعيا ومشرفا إداريا، ضمن مساق فقه الصيام والزكاة والحج،

ودعا طلبة البعثة لأن يكون مثالا حسنا وقدوة لكل من يراهم من خلال عكس الصورة الطيبة عن وطنهم وجامعتهم وتقديم العون والمساعدة لكل من يطلبها منهم.


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