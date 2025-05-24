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الأرصاد تحذر من أجواء حارة ابتداءً من الأحد ودرجات الحرارة تتجاوز المعدلات

دقيقة واحدة ago
الأرصاد تحذر من أجواء حارة ابتداءً من الأحد ودرجات الحرارة تتجاوز المعدلات

وطنا اليوم _أصدرت إدارة الأرصاد الجوية النشرة الجوية المتوقعة للأيام الأربعة القادمة، من السبت وحتى الثلاثاء، مع تحذيرات من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

 

تفاصيل حالة الطقس

السبت: أجواء معتدلة في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والعقبة.

 

تنبيه من الضباب صباحاً فوق المرتفعات الشمالية، ومن الغبار في مناطق البادية.

 

الأحد: ارتفاع طفيف على الحرارة، أجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق. يُنصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس ظهراً.

 

وبهذه المناسبة، ترفع إدارة الأرصاد الجوية أسمى آيات التهنئة لجلالة الملك والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال، أعاده الله على الأردن بالأمن والازدهار.

 

كما تُهيب بالمواطنين أخذ الحيطة خلال الفعاليات الخارجية بسبب الأجواء الحارة.

 

الاثنين: ارتفاع إضافي على الحرارة لتتجاوز المعدلات العامة بـ(5-6) درجات مئوية، والطقس حار في مختلف المناطق.

 

الثلاثاء: انخفاض على الحرارة، وأجواء معتدلة في أغلب المناطق، مع بقاء الطقس حاراً نسبياً في البادية والأغوار والعقبة.


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