أورنج الأردن تعقد شراكة مع النجمين الأردنيين موسى التعمري ويزن النعيمات

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن شراكة وطنية مع نجمي كرة القدم الأردنية، موسى التعمري ويزن النعيمات، تجسيداً حقيقياً لشعارها: “دايماً معاك”. لتؤكد بذلك على دورها كشركة رائدة تضع دعم الرياضة وتمكين الشباب في صميم التزامها تجاه المجتمع، وإيمانها العميق بأهمية إبراز قصص النجاح المحلية التي تلهم الجيل الجديد نحو التميز، مواصلة بذلك مسيرتها في إحداث أثر ملموس ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات، وخلق بيئة محفزة تُطلق الطاقات وتفتح الآفاق أمام إمكانيات لا حدود لها.

وأكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، أن هذه الشراكة تجسد التزام الشركة المتواصل بدعم الشباب الأردني الطموح، كما هو الحال في مختلف مبادراتها ومشاريعها. وأوضح أن هذه الشراكة تعكس الدور الريادي لأورنج في تمكين الأجيال القادمة، وتعزيز قدراتهم للإسهام في بناء وطن مزدهر يقوم على الطموح، والانتماء، والإبداع المستدام. وهذا ما يؤكد مكانتها كشركة رقمية رائدة ومسؤولة وشريك حقيقي في حياة الشباب، تحتفي بإنجازاتهم وتواكب تطلعاتهم في كل خطوة على طريق النجاح.

وشهدت الزيارة حضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية والموظفين وممثلي وسائل الصحافة والإعلام والمؤثرين، حيث تم تسليط الضوء على التزام أورنج بدورها الفاعل واستمراريتها في دعم الشباب الأردني، لتؤكد مجدداً أنها ليست فقط المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول، بل شريك حقيقي في تمكين الشباب وبناء مستقبل مشرق وواعد للأجيال القادمة.

نبذة عن Orangeالأردن

شركة أورنج الأردن، التي تضم أكثر من 1800 موظف في ما يقارب 300 متجر وموقع في جميع أنحاء المملكة، يعملون على تقديم أفضل أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.6 مليون زبون في الأردن.

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم. حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة ” قيادة المستقبل”، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

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