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الزميل ضياء عبنده.. مبارك الماجستير 

19 مايو 2025
الزميل ضياء عبنده.. مبارك الماجستير 

وطنا اليوم_ناقش الزميل الإعلامي ضياء عبنده، اليوم الاثنين رسالة الماجستير في تخصص الإعلام الرقمي بجامعة الزرقاء، بعنوان “اعتماد الجمهور الأردني على محتوى التلفزيون الاجتماعي للقنوات التلفزيونية الأردنية كمصدر للمعلومات حول قضايا التنمية المستدامة البيئية”.

 

وتكونت لجنة المناقشة، من الدكتور أشرف الزعبي رئيسا للجنة ومشرفا على الرسالة، والدكتور أحمد الشرايري مناقشا داخليا، والدكتور فرحان عليمات مناقشا خارجيا من جامعة اليرموك.

 

وأثنت اللجنة، على جهود الزميل عبنده في تقديم رسالته، من خلال اختيار الموضوع المناسب والعمل عليه بمهنية عالية.

 

ألف مبارك.. والمزيد من التقدم والنجاح في مسيرته العملية والعلمية.


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