بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

زين تواصل دعمها للسياحة بالتعاون مع الموسيقار طلال أبو الراغب

23 ثانية ago
زين تواصل دعمها للسياحة بالتعاون مع الموسيقار طلال أبو الراغب

وطنا اليوم_عمان، 17 أيار 2025: مواصلةً لمبادراتها المستمرة لتشجيع السياحة في الأردن انطلاقاً من إيمانها بأهمية هذا القطاع وأثره على الاقتصاد الوطني؛ قدمت شركة زين الأردن رعايتها للعمل الفني السياحي الجديد ” Echoes” للموسيقار طلال أبو الراغب، المستوحى من محمية ضانا.

 

وتضمن الفيديو الذي تم إطلاقه من خلال صفحات زين وهيئة تنشيط السياحة على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات مميزة من محمية ضانا، حيث الطبيعة التي تنبض جمالاً وألقاً، امتزجت بمقطوعات موسيقية مميزة للموسيقار أبو الراغب تناغمت مع المناظر الخلابة التي يعرضها الفيديو، بما يبرز جماليات الأردن ويساهم في تسليط الضوء على مناطق الجذب السياحي والطبيعة الساحرة التي تتمتع بها المملكة.

 

وكانت شركة زين الأردن قدمت رعايتها لمشروع “يوفوريا” للموسيقار طلال أبو الراغب الذي اشتهر بأدائه الفني المميز وأعماله الفريدة، حيث وظف من خلال هذا المشروع الفن لدعم السياحة وتسليط الضوء على أبرز مناطق الأردن المميزة عبر سلسلة أعمال مصورة حازت انتشاراً كبيراً وتم استخدامها على نطاق واسع لغرض الترويج السياحي، إذ حرصت زين على أن تكون جزءاً من هذا الجهد الوطني لدعم قطاع السياحة الذي توليه اهتماماً كبيراً ضمن برامجها ومبادراتها، إضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والرياضة والشباب والتكافل المجتمعي، التي تدعمها زين بشكل متواصل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:16

إطلاق دورة تدريبية في صناعة المحتوى وإدارة منصات التواصل الاجتماعي

14:01

تمريض عمان الأهلية تحتفل باليوم العالمي للتمريض بسلسلة فعاليات توعوية وإنسانية

13:58

وفد من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) يزور عمان الأهلية لبحث آفاق التعاون الأكاديمي

13:39

حزب الميثاق الوطني يطلق مؤتمر الميثاق الاقتصادي الأول تحت شعار “رؤية اقتصادية مستقبلية، مستدامة”

12:16

منتدى الاعتدال للفكر والثقافة يعقد مؤتمره الدولي الأول في جامعة اربد الأهلية الثلاثاء القادم

12:12

العمل”: التغييرات على مهنة “عامل نظافة” خاصة بالعمالة غير الأردنية في العمارات السكنية فقط 

11:48

قلق إسرائيلي من اتفاق نووي “سريع” بين أميركا وإيران

11:11

تجارة الأردن : تفعيل مجلس الأعمال الأردني القبرصي

10:36

فريق جامعة فيلادلفيا يحقق مراكز متقدمة في بطولة اختراق الضاحية للجامعات الأردنية

10:35

كلية التمريض تحتفل باليوم العالمي للتمريض

09:31

إدارة ترمب ناقشت مع ليبيا نقل الفلسطينيين من غزة

08:30

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة جديدة في غزة

وفيات
وفيات الجمعة 16-5-2025وفيات الخميس 15-5-2025وفيات الأربعاء 14-5-2025وفيات الثلاثاء 13-5-2025وفيات الأحد 11-5-2025